Empresário acreano inicia comemorações de aniversário com bolo, velinhas e celebridades

O empresário Marcos Diniz festeja nesta terça-feira (26) mais um ano de vida. As comemorações começaram em seu restaurante, o Paris Garden, localizado no Centro de Rio Branco.

Popularmente conhecido como “Marcão”, o aniversariante recebeu o carinho de amigos íntimos e famosos que desembarcaram no Acre para participar do evento beneficente inédito, a primeira edição do “MC Daniel, Marcão e Amigos Contra a Fome”. O jogo solidário será realizado nesta terça-feira (26), às 19h, na Arena da Floresta, em Rio Branco.

O evento reunirá artistas, influenciadores e ex-atletas de renome nacional com o objetivo de arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Em suas redes sociais, Marcão compartilhou o momento em que apagou as velinhas em um bolo surpresa ao lado de celebridades como a dupla sertaneja João Lucas e Marcelo, responsáveis pelo hit Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, os influenciadores Brabo Gordinho e Mateus Souza, além de grandes nomes do esporte, como Amaral, Marcelinho Carioca e DJ Pedrinho. A celebração aconteceu nas primeiras horas de seu aniversário em Rio Branco.

Veja o momento que Marcão apaga velinhas:

A primeira edição do “MC Daniel, Marcão e Amigos Contra a Fome” também promete ser um marco solidário. Os ingressos para o jogo estão sendo trocados por 2 kg de alimentos não perecíveis, que podem ser entregues nas unidades do Mercale e Atacale. Toda a arrecadação será destinada a instituições de caridade da capital.

Confira mais informações: