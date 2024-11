Estudantes no Acre monitoram preço da cesta básica em município do interior

A Universidade Federal do Acre (Ufac) iniciou recentemente um projeto de extensão universitária que busca monitorar e analisar o custo da cesta básica no município de Assis Brasil, no interior do estado.

Oferecendo uma visão detalhada sobre o impacto econômico dos itens essenciais no orçamento familiar, a iniciativa é idealizada pelo professor Rubicleis Gomes, do curso de Economia, na disciplina de Introdução à Economia II.

O processo visa integrar atividades práticas de extensão ao currículo acadêmico, proporcionando aos alunos experiências aplicadas ao contexto social.

Para o docente, a realização tem relevância para a sociedade acreana e afirmou que a coleta e análise de preços em Assis Brasil oferecem informações cruciais.

“A intenção é fornecer à comunidade dados que revelam o verdadeiro custo de vida na cidade e ajudam as pessoas a entender como a inflação afeta o orçamento familiar”, afirmou.

O levantamento inclui preços de alimentos, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal, sendo realizado em dez estabelecimentos comerciais da cidade, entre mercados, açougues e panificadoras, em diferentes bairros.

João Sales, aluno do curso de Economia, explicou que, em outubro, a cesta alimentar teve uma alta de 18,66% em relação ao mês anterior, evidenciando a importância de monitorar essas variações.

“Os produtos como tomate e carne tiveram elevações significativas, afetando diretamente o custo da cesta básica e o poder de compra das famílias locais”, destacou o estudante.

Os dados fornecidos pelo projeto tem ganhado espaço na imprensa e em redes sociais, onde é divulgado mensalmente para que a população acompanhe as oscilações nos preços. Para acompanhar as atualizações mensais e entender melhor os impactos econômicos na região, o projeto mantém um perfil ativo no Instagram, @cba_assisbrasil, onde divulga os relatórios completos e gráficos das variações de preços.