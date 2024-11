Ex-presidente do Sindicato Rural de Rio Branco, Antônio Roberto Hessel, morre aos 76 anos

Antônio Roberto Hessel, ex-presidente do Sindicato Rural de Rio Branco, faleceu nesta quarta-feira (6), aos 76 anos. Hessel, carinhosamente chamado de Toninho, foi uma figura marcante no setor ruralista do Acre, exercendo a presidência do sindicato entre os anos de 2012 e 2018.

Além de seu trabalho no sindicato, ele foi um empresário respeitado e pecuarista.

Em nota oficial, o Sindicato Rural de Rio Branco destacou a importância de Antônio Roberto para a comunidade e expressou seus sentimentos à família e amigos, ressaltando o impacto positivo que ele deixa como pai, esposo e avô.

Nota de Pesar:

É com grande tristeza que comunicamos o falecimento de Antônio Roberto Hessel, ex-presidente do Sindicato Rural de Rio Branco, função que exerceu entre 2012 a 2018. Durante sua gestão, Toninho Hessel, dedicou-se com profundo respeito e compromisso ao setor ruralista, conquistando a admiração e o apreço de seus colegas e de toda a comunidade.

Além de líder admirado, Antônio Roberto foi um esposo amado, um pai dedicado e um avô carinhoso, cuja presença sempre irradiou amor e sabedoria. Como empresário competente e pecuarista, deixou um legado de ética e profissionalismo que servirá de exemplo para as futuras gerações.