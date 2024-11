Famoso ator encontrado sem vida deixou exigências para o funeral; veja

Alerta gatilho: O texto a seguir contém informações sensíveis sobre depressão e crise de ansiedade

O ator sul-coreano Song Jae-rim, famoso por seus papeis em doramas, foi encontrado morto nesta terça-feira, 12/11, em seu apartamento em Seul, na Coreia do Sul. O rapaz foi encontrado sem vida por um amigo, que imediatamente acionou as autoridades.

Os amigos teriam combinado de almoçarem juntos, mas, ao chegar na casa do famoso, o rapaz se deparou com o corpo dele. Segundo os agentes, “até agora, não há indícios de crime, como homicídio”, “dado que uma carta de despedida foi encontrada, presume-se que ele tenha tirado a própria vida”.

Funeral

O funeral do artista acontecerá na quinta-feira, 14/11, e será restrito, com a presença de parentes e pessoas próximas. Em 2022, durante uma entrevista, Song Jae-rim refletiu sobre a morte e revelou como gostaria que fosse o seu velório.

Em uma das entrevistas concedidas em 2022 pelo que foi encontrado morto em seu apartamento em Seul, na Coreia do Sul, nesta terça-feira (12/11), ele revelou que já havia refletido sobre a vida e a morte, além de compartilhar detalhes sobre quais eram os seus desejos para seu funeral.

“Isso pode soar superficial, mas quero que as pessoas bebam champanhe no meu funeral. Um funeral festivo está na minha lista de desejos”, contou. Na entrevista, ele ainda refletiu: “Todos estamos nos esforçando. O tempo passa, enfrentamos as dificuldades de peito aberto e, por isso, talvez possamos viver de maneira mais leve.”