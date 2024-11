“Flaviano entrou para a história do Acre”, diz Jorge Viana ao desembarcar no Aeroporto de Rio Branco

O presidente da Apex-Brasil, Jorge Viana, destacou o legado histórico deixado por Flaviano Melo durante uma entrevista concedida ao ContilNet no Aeroporto de Rio Branco na noite desta sexta-feira (22).

Jorge chegou à capital no mesmo voo que trouxe o corpo do ex-governador, falecido nesta semana, e relembrou momentos marcantes que viveram tanto no campo político quanto na vida pessoal.

“Flaviano herdou um jeito de fazer política sem falsa modéstia. Ele começou algo, implementou grandes obras como prefeito e governador. Quando eu fui governador, olhava muito para o que ele já tinha feito, e isso me inspirava. Hoje, andando por Rio Branco, ainda encontramos as marcas desse trabalho”, disse Viana.

Jorge também destacou a convivência recente com Flaviano,” e afirmou que sua morte foi uma surpresa.

“A gente teve muito boas conversas na casa dele, e na minha. Perto da eleição, ele me ligou, a gente conversou muito. E o Flaviano estava cheio de vida. Foi uma surpresa”, afirmou.

Viana ressaltou, ainda, a relevância de Flaviano para a política acreana. “Flaviano é uma pessoa que definitivamente entrou para a história do Acre. Pela política que fez, pelos mandatos que exerceu, pela vida pública dedicada ao nosso estado. Ele merece todas as homenagens pela sua trajetória e pelo que fez pelo povo acreano”, acrescentou.

Veja o vídeo: