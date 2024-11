Gabigol brilha, Flamengo bate Galo e encaminha penta da Copa do Brasil

O Flamengo está bem perto de conquistar a Copa do Brasil pela quinta vez em sua história. Neste domingo (3/11), o Rubro-negro recebeu o Atlético-MG no jogo de ida da final da competição nacional, venceu por 3 x 1 e abriu vantagem na decisão.

A importante e imponente vitória veio com brilho de Gabigol. O camisa 99 marcou dois gols no triunfo no Maracanã. Agora, o time de Filipe Luís pode até perder por um gol de diferença no próximo domingo (10/11), na Arena MRV, que fica com o penta do torneio.

Apoiado por um Maraca lotado, com mais de 67 mil pessoas, o time carioca retribuiu o apoio e amassou a equipe mineira no primeiro tempo. Bem postado em campo, o Rubro-negro aproveitava as brechas no meio de campo e na defesa do Galo e dominava a partida.

E não demorou para abrir o placar. Aos 11 minutos, após boa trama de ataque, Gabigol chutou forte e Everson fez a defesa, mas no rebote, Arrascaeta bateu de esquerda para colocar o time da casa em vantagem.

O domínio dos mandantes seguiu até o fim do primeiro tempo. E a vantagem aumentou aos 39 minutos: Plata deu uma “casquinha na bola” e deixou Gabigol na boa para tirar de Everson e marcar o segundo, para delírio da torcida no Maracanã.

No segundo tempo, Milito mexeu no posicionamento tático do Galo e os mineiros melhoraram na partida. Mas quando o Galo era melhor, o Flamengo fez o terceiro. Aos 30 minutos, Gabigol recebeu dentro da área e chutou cruzado, sem chances para Everson.

Ainda deu tempo de Allan Kardec marcar o gol de honra, que deixa o Atlético vivo para o jogo da volta. Antes, o Flamengo visita o Cruzeiro pelo Brasileirão, na quarta-feira (6/11). No mesmo dia, o Atlético-MG vem a Goiânia enfrentar o Atlético-GO.