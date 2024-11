Em entrevista cedida ao Metrópoles, Fred Hechinger comentou o motivo para estar na produção.

“Os filmes de Ridley são o tipo de filmes com os quais você não só cresce, mas que expandem seu conceito do que um grande filme pode ser”, afirmou.

Em seguida, o ator falou sobre a principal característica de seu personagem, o imperador Caracalla.

“Ele é perturbado. Não há como negar isso! Então, a questão era jogar com os níveis de loucura dele. Joe [Joseph Quinn, que interpreta Geta, o irmão gêmeo de Caracalla] e eu trabalhamos muito juntos para, de certa forma, construir uma parceria – e também esculpir independência ao mesmo tempo. Eu vejo esses irmãos como profundamente competitivos e profundamente codependentes. É como se estivessem lutando pela aprovação um do outro, mas também pela destruição”, analisou.

Novo Gladiador

A trama deste novo filme é ambientado 16 anos depois da morte de Maximus Décimus Meridius (Russel Crowe) e mostra a história do filho do imperador, Lucius. Ele volta à Roma, após ter fugido do local e passa a reaver o império de seu pai, entretanto, sem antes ter que mostrar em diversas provações até se lembrar quem realmente é.

Ao Metrópoles, o cineasta explicou o papel de Washington na trama e revelou que tentou colocar o projeto de Gladiador 2 em prática, há uns cinco anos, mas que não saiu do papel.