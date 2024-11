Irmão de Jade Picon critica fim da escala 6×1, é detonado e se irrita

O influenciador Leo Picon, irmão de Jade Picon, resolveu se manifestar sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que propõe o fim da escala de trabalho 6×1. Ele criticou o texto nas redes sociais, se irritou com a repercussão negativa que sua declaração alcançou e resolveu dobrar a aposta, xingando os internautas: “Burro”, escreveu.

A treta começou na noite desse domingo (10/11), quando Leo Picon postou um texto no X, antigo Twitter, criticando a proposta encabeçada pela deputada Erika Hilton. “Essa PEC com o fim da escala 6×1 me parece uma cortina de fumaça pra algo, pq não é possível”, começou o influencer.

Ele seguiu. “Essas ideias populistas abordadas de forma rasa no fim se tornam piores para a população (…) O mercado de trabalho ajustaria isso com redução de salários, informalização do mercado de trabalho ou redução de atendimento aos clientes”, reforçou o irmão de Jade. “E também diminuiria investimentos privados no país que já apresenta uma taxa de juros que faz isso por si só”, disse, sem apresentar nenhum estudo que comprovasse sua análise.

A postagem original, porém, não ficou muito tempo no ar. Leo Picon foi alvo de muitas críticas e achou melhor apagar a publicação. Na manhã desta segunda-feira (11/11), no entanto, o influencer resolveu dobrar a aposta. Ele postou o texto original novamente, mas complementou a postagem negando que é “herdeiro” ou que tenha “grandes fortunas”.

“Ficar menos de 2h no trânsito todos os dias, creches e escolas em período integral, não sufocar salários em impostos que não retornam, diminuir a taxa de juros, educação pública que contribua para o crescimento profissional”, escreveu Leo Picon. Irritado, ele completou. “Meu pensamento é esse e se você discorda você tem todo o direito de ser burro. A burrice é plantada para que eles colham os frutos.”

Críticas

Em seguida, o influencer muda o foco e resolve atacar a classe política. “Em vez de me xingar, pergunte aos deputados que votaram a favor dessa PEC por que eles tb não se movimentam para que os partidos deles abram mão do fundão eleitoral pra aliviar ou beneficiar o trabalhador. Tem muito político que ganha muito mais dinheiro que pequeno empresário e gosta de pintar eles como vilões sendo que o pequeno empresário é um grande herói na nossa economia”, disse.

Apesar das explicações, Leo Picon voltou a ser alvo de críticas nas redes após o desabafo. “É muito fácil pra um menino branco, loiro e rico opinar como deve ser a escala de trabalho do pobre né?”, detonou um internauta. “Já tava ruim o outro que vc apagou. Aí veio com mais textão pra tentar dar um de entendido e só piorou o que já tava péssimo. Vai vc trabalhar 6 dias na semana pra ganhar 1 salário mínimo e volta aqui pra defender esse absurdo”, comentou outro.

A PEC que prevê o fim da escala 6×1, regime no qual profissionais trabalham seis dias seguidos e têm direito a apenas um dia de descanso semanal, vem ganhando força no Congresso Nacional. O texto está em fase de coleta de assinaturas e precisa do aval de 171 parlamentares para que seja analisado em sessão. Deputados como Nikollas Ferreira e Kim Kataguiri se mostraram contrários à proposta.

https://x.com/LeoPicon/status/1855844114358493326?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1855844114358493326%7Ctwgr%5Edcef485363caeafd95fdd1f6e6b9435f409827dd%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.metropoles.com%2Fcolunas%2Ffabia-oliveira%2Firmao-de-jade-picon-critica-fim-da-escala-6×1-e-detonado-e-se-irrita