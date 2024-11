Lucas Souza confessa ter mentido ao revelar orientação sexual

Por fim, o influenciador lembrou que, ultimamente, não tem se relacionado com ninguém. “Acho que tem uns dois meses. Tenho que dar uma movimentada, fazer um auê”, finalizou.

Namorar um homem

Em setembro, Lucas Souza falou abertamente sobre namorar um homem, ao abordar o fim do relacionamento com Jaquelline Grohalski.

“Foi um relacionamento muito saudável, muito respeitoso. Eu estava em um momento em que não estava me sentindo muito bem com algumas situações, e aí a gente terminou”, falou sobre a relação com a campeã da última edição do reality rural da Record.

Lucas completou: “Depois, resolvi essas questões que eu precisava resolver, tornei público [a bissexualidade], fiz uma carta aberta. Só que, depois disso, a gente perdeu um pouco do contato, sabe? A gente não chegou a ter uma vida de casal, de ficar em casa, se curtindo. Foi tudo muito rápido. Independente de tudo que aconteceu recentemente, não vou falar mal”.

Sobre a possibilidade de um relacionamento com um homem, o ex-militar afirmou que, no momento, não pretende ter nada sério com ninguém. “Não descarto a possibilidade, não, é super possível. Mas, no momento, não quero relacionamento. Estou focado na minha vida profissional”, garantiu.