Luisa Mell expõe quanto ganha de pensão do ex: “Divide cada centavo”

Luisa Mell resolveu soltar o verbo nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (12/11), após sair na imprensa que ela teria perdido um processo contra o ex-marido, Gilberto Zaborowsky, onde pedia aumento de pensão para o filho do casal, de 9 anos.

“Gente que mentira isso. Meu ex-marido bilionário divide as contas do nosso filho comigo. Ele queria tirar o motorista quando o menino fizesse 10 anos. O juiz decidiu que ele continuasse. Assim como a funcionária que me ajuda. Juiz decidiu que ele tem que continuar pagando”, começou ela.

Ainda a respeito da notícia do colunista Gabriel Perline, que revelou uma nota fiscal de R$ 630 de uma loja de roupas femininas, ela esclareceu:

“Sobre a nota de loja de roupa. Presente para amiguinha. Vocês têm ideia que meu ex-marido tem 4 apartamentos em Nova York. Um em Miami. Uma casa de praia de mais de R$ 20 milhões. Dois helicópteros. 50 imóveis em São Paulo e uma construtora bilionária e divide cada centavo?”, pontuou, antes de completar:

“E sou presidente de uma ONG. Trabalho quase que integralmente voluntária! E ainda ele pagou para falarem mal de mim. E tem gente que defende. E não paga R$ 30 mil. Paga R$ 15 mil”, revelou.

Luisa Mell e Gilberto Zaborowsky ficaram juntos de 2011 e 2021, quando anunciaram a separação. Após o rompimento, ela acusou o empresário de violência doméstica e abuso psicológico.

Luisa Mell acusa ex-marido de ameaça

A ativista e apresentadora Luisa Mell usou as redes sociais, três meses após a separação, para acusar o ex-marido, o empresário Gilberto Zaborowsky, de ameaçá-la.

Na publicação, ela detalhou o relacionamento que viveu com Gilberto. O divórcio ocorreu em julho de 2021, após uma série de “abusos psicológicos e emocionais dentro de casa”, relatou a ativista.

“Muitas vezes, pensava em sair de casa, mas ia ficando. Questionava se não era eu a louca, como ele sempre afirmava quando eu tentava resistir aos abusos, se tudo aquilo realmente acontecia sem conseguir enxergar o relacionamento abusivo que sofria estando dentro dele”, escreveu.

Luísa explicou que teve dificuldades de pedir o divórcio e que, por isso, seguiu sofrendo “todos os tipos de abusos” durante anos.

“Muitas mulheres, como eu tive, têm dificuldades de se ver como vítima, de enxergar o relacionamento abusivo e violento, de sermos incompreendidas na justiça e em nossa família”, contou.

Segundo a ativista, o ex-marido financia uma “organização criminosa” para destruir sua reputação. Ela acusa Gilberto de pagar jornalistas para divulgar informações íntimas do casal.

“Estão criando todos os tipos de mentiras para me atacar. Sem escrúpulo algum e no momento mais frágil da minha vida”, lamentou.

Apesar das dificuldades, a apresentadora afirma que continuará lutando para ajudar outras mulheres.

“Mas eu sou forte e vou lutar, mesmo não tendo todo o poder e dinheiro dele, mesmo me sentindo violentada por essas pessoas, mesmo tendo sido mutilada desacordada e contra minha vontade. Que a minha voz ecoe e ajude outras mulheres a se levantaram, a denunciarem a violência”, concluiu.