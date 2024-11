Mario, Metal Slug, Tartarugas Ninjas e mais: Veja os lançamentos de jogos

Novembro começa recheado de lançamentos, principalmente em relação a novos jogos de franquias famosas. O grande destaque fica por conta de Mario & Luigi: Brothership, novo game da franquia de RPG na Nintendo, que mesmo sem ter sido lançado, já se tornou um dos mais vendidos para o Switch.

Outra franquia que ganha um novo jogo é Metal Slug Tactics que, como o nome sugere, traz um game de estratégia em turnos, algo inédito na série. Já Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate é um roguelike das Tartarugas Ninjas que promete agradar a sua legião de fãs.

Unrailed 2: Back on Track é a sequência do divertido e viciante jogo de criar trilhos, e que retorna com novidades, como a adição de chefes. Já Empire of the Ants é um game de estratégia em tempo real onde você assume o controle de exércitos de formigas. E por fim, temos a chegada do esperado Slitterhead, game do diretor e roteirista do primeiro Silent Hill, Keiichiro Toyama, que promete ser fiel ao gênero de terror. Confira a lista completa e os respectivos preços.

Metal Slug Tactics – 5 de novembro

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC

Uma das franquias mais famosas dos anos 2000 está de volta. Porém, em um estilo de jogo totalmente novo. Metal Slug Tactics, como o nome sugere, é um game de estratégia que coloca os personagens em batalhas por turnos. Além de todos os personagens da franquia, também haverão participações especiais, como de Leona, Ralf e Clark, da série The King of Fighters.

Metal Slug TacticsFonte: Steam

O jogo ainda não possui um preço definido, mas conta com uma versão demo disponível gratuitamente. Além disso, ele chegará de graça, no dia de seu lançamento, ao catálogo do Game Pass.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – 6 de novembro

Plataformas: PC

Outra franquia que retorna essa semana, em um estilo de jogo novo, é Tartarugas Ninjas. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate é um roguelike, onde é preciso encarar uma série de fases para acabar com a ameaça do famoso Clã do Pé, liderado por Destruidor. O game conta com multiplayer, local e online, e um sistema de personalização de cada uma das tartarugas.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered FateFonte: Steam

O game ainda não possui um preço definido, mas conta com uma demo que já pode ser baixada de forma gratuita.

Mario & Luigi: Brothership – 7 de novembro

Plataformas: Nintendo Switch

Ainda sobre franquias famosas que ganham novos jogos essa semana, temos Mario & Luigi: Brothership. A série de RPG da Nintendo leva os irmãos para uma aventura em alto mar, onde é preciso desbravar o continente de Elétria, que foi dividido em ilhas. Cabe aos encanadores usarem suas habilidades para desfazer o desastre. E para isso, o game te dá a liberdade de escolher os caminhos que quiser começar, e contar com a ajuda de velhos amigos, como Toad e Peach.

Mario & Luigi: BrothershipFonte: Nintendo

O jogo já está em pré-venda por R$ 299,00.

Unrailed 2: Back on Track – 7 de novembro

Plataformas: PC

Um dos games mais divertidos dos últimos anos, ganhará uma sequência essa semana. Unrailed 2: Back on Track trará novos desafios ao jogo onde seu objetivo é criar o caminho para levar um trem de um ponto ao outro. Entre eles, a presença de chefões, que irão dificultar a sua vida. O Voxel já teve a oportunidade de jogar o game e conta tudo neste preview.

Unrailed 2: Back on TrackFonte: Steam

O game ainda não possui um preço definido.

Empire of the Ants – 7 de novembro

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch e PC

Empire of the Ants é um game que te coloca no controle de uma formiga, que precisa liderar um exército de semelhantes contra outros insetos. O jogo de estratégia em tempo real terá um Modo Campanha com cerca de 20 horas, além de batalhas multiplayers com modos competitivos. Além disso, ele vem chamando atenção por conta de seus gráficos ultrarrealistas desenvolvidos com a Unreal Engine 5.

Empire of the AntsFonte: Steam

O jogo já está em pré-venda a partir de R$ 99,90 e conta com uma versão demo já disponível.

Slitterhead – 8 de novembro

Plataformas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X e PC

Desenvolvido pelo diretor e roteirista do primeiro Silent Hill, Keiichiro Toyama, Slitterhead vem criando expectativas nos fãs do gênero. O game te coloca no controle de Hyoki, um ser que, depois de perder a memória, quer livrar a sua cidade dos Cabeças-Rasgadas, que são criaturas que tomam o corpo dos humanos para possuí-los. No jogo você também terá essa habilidade, podendo incorporar em outras pessoas com habilidades distintas.

SlitterheadFonte: Steam

O game ainda não tem um preço definido.

E na sua opinião, qual o jogo mais esperado da semana? Conte para a gente nas redes sociais do Voxel!