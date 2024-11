Michelle Melo promove solenidade para celebrar o Dia do Médico e valorizar profissionais da saúde

A deputada Michelle Melo (PDT) liderou uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em homenagem ao Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro. Responsável pela proposta da cerimônia, a parlamentar destacou a relevância de reconhecer a dedicação dos médicos acreanos que, diariamente, lutam pela saúde e bem-estar da população, mesmo em meio a desafios.

Com a presença de autoridades, profissionais de saúde e representantes de entidades médicas, a sessão foi repleta de discursos de agradecimento e reconhecimento ao trabalho médico. O presidente em exercício da Aleac, deputado Gene Diniz, elogiou a iniciativa de Michelle e passou a palavra para que ela desse continuidade à solenidade. Em sua fala, a deputada emocionou o público ao refletir sobre as responsabilidades e sacrifícios que a profissão exige.

“Todos os dias nos entregamos ao cuidado de outras vidas, frequentemente abrindo mão de nossas próprias necessidades”, disse.

Além de abordar a importância de cuidar da população, Michelle Melo também sublinhou a necessidade de atenção aos próprios profissionais de saúde, defendendo melhores condições de trabalho e recursos para o setor.

A deputada, que também é médica, reforçou seu lema “gente cuidando de gente” e falou sobre a urgência de valorizar os profissionais que estão na linha de frente.

Outros representantes da categoria, como o presidente da Associação Médica do Acre, Dr. Antônio Clementino Júnior, e o presidente do Sindicato dos Médicos do Acre, Rodrigo Prado Santiago, também participaram, abordando a luta da classe por justiça salarial e reconhecimento. Ambos destacaram o empenho e a união entre os médicos para fortalecer a medicina no Estado.

Ao encerrar a solenidade, Michelle Melo reafirmou seu compromisso em defender a valorização da categoria e a luta por um sistema de saúde mais digno e justo. “Nossa missão é nobre e requer coragem e comprometimento. Juntos, podemos transformar a saúde em uma área de respeito e dignidade para quem cuida e para quem é cuidado”, finalizou.

Assessoria deputada Michelle Melo