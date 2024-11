Na COP 29, Mailza participa de discussões ao lado de Alckmin, Marina e lideranças indígenas

A vice-governadora Mailza Assis esteve à frente da comitiva acreana na COP 29, realizada em Baku, no Azerbaijão, liderando ao lado de secretários estaduais e destacando o Acre nas discussões globais sobre mudanças climáticas e sustentabilidade.

Com uma atuação estratégica, Mailza participou de painéis e articulações importantes, ao lado de lideranças indígenas, do vice-presidente Geraldo Alckmin e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Seu compromisso ficou evidente na defesa da Amazônia e na promoção de soluções que unam preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

“Reconheço o trabalho do governador Gladson Cameli, que nos proporcionou a oportunidade de vivenciar este momento histórico. Estamos elevando o nome do Acre e, no próximo ano, estaremos juntos na COP 30, em Belém, continuando nossa luta pela proteção da Amazônia e pelo futuro do nosso povo”, destacou Mailza.

Com protagonismo, a vice-governadora reafirma o papel do Acre como referência em políticas ambientais, consolidando parcerias e fortalecendo as ações voltadas ao bem-estar das comunidades e à preservação do bioma amazônico.

VEJA FOTOS: