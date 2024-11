Os Incríveis 3 é confirmado pela Pixar: veja detalhes

Eles vão voltar! Após o sucesso de Incríveis 2, a Pixar confirmou que o roteiro de Os Incríveis 3 já está em desenvolvimento. O anúncio foi realizado no painel do Disney Studios na D23 Brasil, nesta sexta-feira (8/11).

Ainda não há previsão de estreia para a produção e detalhes do enredo ainda não foram revelados.

A franquia Os Incríveis estreou nos cinemas em 2004 e foi um sucesso de crítica e audiência.

Depois de 14 anos, a família de super-heróis voltou para as telonas com Os Incríveis 2 e o filme lucrou mais de US$ 1 bilhão nos cinemas, marca batida apenas em 2024, em se tratando de animações, com Divertidamente 2..