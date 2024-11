Palmeiras tem jogador expulso e é derrotado em casa pelo Botafogo por 3×1; veja vídeo

O Palmeiras foi derrotado em casa pelo Botafogo por 3 a 1, nesta terça-feira (26), no Allianz Parque, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

A vitória do Botafogo foi construída com gols de Savarino, Adryelson e uma expulsão polêmica de Marcos Rocha, lateral-direito do Palmeiras, que complicou ainda mais a situação da equipe paulista.

A expulsão de Marcos Rocha, aos 23 minutos do segundo tempo, foi um dos principais lances do jogo. Após uma revisão no VAR, o árbitro mudou o cartão amarelo para vermelho, expulsando o lateral-direito do Palmeiras por uma disputa com Igor Jesus antes de uma cobrança de escanteio.

A expulsão deixou o time paulista ainda mais vulnerável defensivamente, dificultando qualquer reação no jogo.

Com a vitória, o Botafogo consolidou a sua liderança no Campeonato Brasileiro, enquanto o Palmeiras, que jogava em casa, sofreu uma derrota que afasta ainda mais a equipe da parte de cima da tabela.

O resultado foi um reflexo da boa atuação do Botafogo, que, com um jogo coletivo eficiente, soube aproveitar as falhas do Palmeiras e manter o controle da partida, apesar de algumas tentativas de reação da equipe da casa.

