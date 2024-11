Paris Hilton diz que faz skincare desde os 8 anos e revela rotina

A socialite Paris Hilton, 43 anos, deu detalhes de como cuida da pele e do corpo e revelou que jamais fez nenhuma cirurgia plástica ou procedimento estético.

Segundo Paris, desde os 8 anos de idade ela tem rotinas de skincare e cuidados com o corpo. Ela disse que é “totalmente natural”, sem ter feito botox, cirurgias e que sempre tomou cuidado com o sol.

“Minha mãe me disse, quando eu tinha 8 anos de idade: ‘Paris, fique longe do sol’. E, depois, ela me ensinou uma rotina incrível de cuidados com a pele em 10 etapas. Então, literalmente, tenho feito isso desde os 8 anos de idade”, revelou.

Além da rotina de cuidados, a socialite construiu um spa em casa, onde ela tem vários tipos de máquinas e ferramentas para o cuidado com a pele.