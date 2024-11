Passageiras acusam motorista de app de se masturbar durante corrida

Um motorista de aplicativo é investigado pela Polícia Civil após ser flagrado por duas passageiras enquanto se masturbava durante uma corrida em Goiânia. As jovens, uma de 20 anos, que está grávida, e a outra de 21 anos, procuraram a delegacia na tarde desta terça-feira (12).

Segundo as vítimas, elas solicitaram uma corrida no Jardim Dom Fernando I, com destino para o Setor Pedro Ludovico. Durante o trajeto, elas notaram que o motorista apresentava um comportamento estranho e falava algo, mas o tom de voz era baixo e não conseguiam decifrar as palavras ditas. Em seguida, o homem retirou o cinto de segurança e começou a se masturbar na frente das passageiras.

Além das duas vítimas e do motorista, no carro também estava um bebê de colo.

Assustadas, as vítimas pediram para que ele encostasse o carro e saíram correndo do automóvel, sem pagar a corrida.

A Polícia Civil investiga o caso.