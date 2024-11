Por que as músicas que ouvimos na juventude marcam a nossa vida?

Se você gosta de “Drop It Like It’s Hot” do Snoop Dogg, “Dance, Dance” do Fall Out Boy e “Hollaback Girl” da Gwen Stefani tanto quanto eu, é provável que tenhamos nascido na mesma época.

Quando ouço essas músicas agora, sou atingido por ondas de nostalgia — primeiros amores, as tribulações do ensino médio e os altos e baixos de morar com meus pais.

Embora eu tenha começado a apreciar artistas mais jovens como Doja Cat, Lil Nas X e Sabrina Carpenter nos últimos anos, as músicas da década de 2000 ocupam um lugar especial na minha cabeça e coração.

Uma colega mais jovem recentemente me disse que “a música de 2008 a 2016 era de primeira linha”. Ela disse que amava Meghan Trainor, One Direction e Kesha durante esse período — artistas que foram a trilha sonora de seus anos de desenvolvimento cruciais.

Ao ver outras gerações de amantes da música dizerem que a música era muito melhor quando eram mais jovens, fiquei me perguntando por quê. Não podemos estar todos certos — ou talvez sim? Conversei com especialistas em como a música influencia nossos cérebros para descobrir.

“Não é que a música era melhor quando (nós) éramos mais jovens; é que a música suscita emoções muito, muito fortes”, disse Rita Aiello, psicóloga da música da Universidade de Nova York, que examina como as pessoas processam a música e como a música e as memórias se moldam mutuamente.

Aiello lembra “Yesterday” dos Beatles e “People” de Barbra Streisand como duas de suas músicas favoritas da juventude. “A música é um gatilho extremamente poderoso para lembrar o que aconteceu antes em nossas vidas”, ela disse.

Mas por que a música tem tanto poder? “A música é episódica”, disse Robert Cutietta, professor de música da Universidade do Sul da Califórnia. “Se você olha para uma obra de arte ou algo assim, você pode olhar para ela e sair. A música é ao longo do tempo. Há uma parte do nosso cérebro chamada memória episódica — é praí que ela vai.”

Faz sentido. A preferência de uma pessoa por música popular atinge o pico por volta dos 23 anos, de acordo com um estudo de 1989 publicado no Journal of Consumer Research, com uma atualização publicada em 2013 na revista Musicae Scientiae relatando a idade de 19 anos. Uma republicação de 2022 do último estudo no Marketing Letters: A Journal of Research in Marketing descobriu que a preferência musical de uma pessoa atinge o pico aos 17 anos.

“Isso faz parte da sua identidade”, disse Cutietta. “Durante esses anos, estamos desenvolvendo muito do que somos e nos apegamos à música.”

Cutietta, que nasceu em 1953, citou o trabalho dos Beatles e do maestro Leonard Bernstein como alguns de seus favoritos. Esses artistas ajudaram a moldar seus gostos musicais quando adolescente.

Esse apego à sua identidade pode ser o motivo pelo qual você se sente menos conectado à música contemporânea à medida que envelhece.

As emoções ligadas à música em idades impressionáveis ​​ajudam a formar um vínculo ao longo da vida, com sentimentos felizes e tristes se entrelaçando — até mesmo se complementando — ao ouvir uma música.

“Se estávamos tristes (ouvindo uma música) há 20 anos, vamos ficar tristes hoje, mas com uma distância dessa tristeza. Há um sentimento diferente de enriquecimento na experiência”, disse Aiello, observando que “tristeza pode ser a abertura da alegria”.

Isso também pode explicar por que ouvir algo que você gostava de um período anterior e mais difícil de sua vida pode trazer uma sensação de catarse ao ouvi-lo agora, ela disse.

E se você considera os anos 1970 e 1980 o santo graal da “música real”, mesmo que todas as décadas contenham músicas boas e ruins?

Pode ser porque você está se lembrando dos artistas, músicas e álbuns que foram significativos para você e esquecendo aqueles que não foram. “Existem circunstâncias que tornaram certas músicas particularmente significativas para você e as memórias dessas circunstâncias voltarão quando você ouvir as músicas”, disse Aiello.

Essas músicas significativas ainda ressoam em você, disse Cutietta, eclipsando as esquecíveis.

“Toda época tem músicas horríveis que se tornaram grandes sucessos”, disse Cutietta. “Eles ainda estão em algum lugar da nossa memória, mas escolhemos não trazê-los à tona. Naturalmente, vamos escolher as músicas que gostamos.”

Tenho certeza de que os jovens de hoje saudarão o início dos anos 2020 como uma ótima época para a música, dizendo que os artistas de 2038 não têm nada a ver com os da época deles.

Mas, muito provavelmente, eles estarão pensando em como os artistas que amavam moldaram seu eu mais jovem e esquecendo as músicas que não importavam.