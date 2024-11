Preço da carne bovina dispara no Acre e aumento chega a quase 15%; veja preço por corte

O Programa de Educação Tutoria do curso de economia da Universidade Federal do Acre divulgou no último dia 15 de novembro, o levantamento dos preços de carne bovina na cidade de Rio Branco. Este é o segundo mês do consecutivo que o programa mostra crescimento do preço em todos cortes.

De acordo com os dados apresentados, todos os cortes de carne tiveram aumento em novembro em relação ao mês de outubro, com o acréscimo variando de 5,53% e 14,12%, a depender do corte.

A análise mostra ainda que os preços das carnes em açougues são, em média, 4,43% mais baratos do que os encontrados nos supermercados.

Entretanto, no período observado, os preços tiveram aumento de 11,29% nos açougues, enquanto nos supermercados foi registrada queda, de 11,17%, causando o achatamento da diferença.

Os cortes de carne que estão com as menores diferenças entre supermercados e açougues são os considerados mais nobres, como picanha, custando, em média, R$64,13 nos açougues e R$65,99 nos supermercados. Já o filé anota R$62,44 em casas de carne e R$64,63 nos mercados.

