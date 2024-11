Queen Woo e o ator Song Jae Rim de Two Weeks morrem aos 39 anos

O ator Song Jae Rim morreu aos 39 anos na terça-feira. A Delegacia de Polícia de Seongdong em Seul confirmou que o ator foi encontrado morto em seu apartamento no Distrito de Seongdong. Uma carta de duas páginas foi descoberta no local, de acordo com uma reportagem do portal de notícias coreano Soompi. Embora a causa exata de sua morte ainda não tenha sido confirmada, policiais declararam que atualmente não há sinais de crime.

Nascido em 1985, Song Jae Rim fez sua estreia como ator no filme Actresses de 2009 e ganhou amplo reconhecimento por seu papel no drama de 2012 The Moon Embracing the Sun. Ele passou a aparecer em vários dramas notáveis ​​de televisão, incluindo Flower Boy Ramen Shop, Inspiring Generation, Two Weeks, Goodbye Mr. Black, Bad Girls, Our Gap-soon, Surfing House, Let Me Hear Your Song e Queen Woo . Seus créditos cinematográficos incluem Grand Prix, The Suspect, Crazy Love, Yacha, Bait e Plop: A Man Who Lost His Business .