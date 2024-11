Thiago Salvático debocha da mãe dos filhos de Gugu Liberato: “Iludida”

A morte de Gugu Liberato está completando cinco anos nesta quarta-feira (20/11), e Rose Miriam Di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador, resolveu fazer uma homenagem nas redes sociais. Quem não gostou do que leu foi o chef de cozinha Thiago Salvático, que debochou das palavras escritas pela médica.

“Kkkkkkkkkk iludida”, disparou ele.

Ao ver o deboche, Rose chegou a responder Thiago: “Você, meu caro, está mais iludido do que todos na Terra. A sua desconcertante decepção na vida é tão grande que hoje é um homem totalmente perdido em suas conjecturas mentais, que não passam de vãs ideias errôneas sobre a vida! Quem é você para dizer sobre a minha vida com o Gugu?”, comentou.

Ela completou: “Meu caro, você não sabe de nada! Procure se conformar com a bestialidade das suas ideias, para que assim você possa buscar à Deus e tentar colocar a sua mente no lugar! Procure não falar nada à meu respeito, porque você não está à altura para fazê-lo! Procure outra pessoa para agredir! Não sou uma pessoa má, mas você não faz parte do time de boas pessoas. Eu não gosto de você!”, desabafou.

Tempos depois, os comentários já não estavam mais disponíveis na publicação.

Vale lembrar que, até pouco tempo, Thiago Salvático e Rose Miriam “brigavam” na Justiça pelo reconhecimento de união estável com Gugu Liberato, que morreu em 2019. Em agosto, a médica desistiu de provar que tinha uma união estável com o apresentador e renunciou ao espólio.

O chef de cozinha, por sua vez, ainda tenta comprovar a relação. Em dezembro de 2022, ele declarou que teve uma união estável com o apresentador de novembro de 2016 a 21 de novembro de 2019. O processo de reconhecimento aberto por ele, conta com mais de 100 páginas com anexos de fotos, conversas e momentos que os dois teriam vivido juntos em viagens.

Caso seja comprovado a relação, Salvático teria direito a 50% da herança de Gugu, avaliada em R$ 1 bilhão.

A homenagem a Gugu Liberato

Nesta quarta-feira (20/11), Rose Miriam usou o Instagram para lembrar os momentos ao lado de Gugu.

“Hoje, dia 20 de novembro de 2024, completam 5 anos que Gugu voltou para a casa de Deus. Hoje, é lá a sua moradia eterna, ao lado daquele que criou os céus e a terra, e bem ao lado do nosso amado e cuidadoso e único e suficiente Salvador, Jesus Cristo; e mais!! Está também rodeado de anjos!! Quer situação de vida melhor do que essa?! Não há, não é mesmo?!”, começou ela.

Em seguida, Rose Miriam falou sobre a perda: “É difícil viver aqui na terra sem o Gugu! Eu e nossos três filhos sofremos a dor e a angústia da saudade… Pois Gugu, a quem eu o chamava de anjo, não era homem que economizava sorrisos; seus sorrisos e suas risadas eram largas e brotavam do coração. Gugu esbanjava bondade e compaixão pelo próximo, algo difícil de se ver hoje em dia em um mundo tão competitivo, não é mesmo?!”, afirmou, antes de completar:

“Foi difícil me ver sozinha com três adolescentes sem o pai para me auxiliar. O Gugu era o cabeça da casa. Éramos muito unidos; e, amor, afinidade e conexão nunca nos faltaram! Gugu era aqui na terra homem de fácil comunicação com Deus, a ligação entre eles era linda de se ver, pois Gugu tinha Deus, não só como o Pai Celestial que é onisciente, onipresente e onipotente, mas acima de tudo, um Fiel Amigo com quem conversava abertamente o tempo todo!”, declarou.

Em seguida, a médica lembrou do sofrimento da sogra: “Dou Glórias à Deus por saber que hoje Gugu está debaixo do Amor e cuidados de Deus de forma pessoal, literalmente falando. Graça e Paz à todos que estão lendo essa mensagem. E gostaria de deixar claro que oro à Deus incessantemente para que dê conforto e paz para o coração da vovó Maria, pois não há dor nessa vida mais lancinante que é perder um filho!”, analisou.

No fim da postagem, ela continuou falando sobre a mãe de Gugu Liberato: “Ela está nas minhas orações! Mas ela é uma mulher de fibra, uma mulher de Deus, cheia de fé, e isso nos conforta! Eu não sei se teria a mesma força que ela tem! Mas ela está sob a proteção do Pai, que envia anjos para estarem ao redor dela! Gugu vive!! Estarei com ele em breve, porque os dias se seguem rapidamente. Amém!”, encerrou.