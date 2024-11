Um mês sem Fares Feghali: família presta homenagem ao delegado da PF encontrado morto

A morte do delegado da Polícia Federal, Fares Antoine Feghali, completa um mês nesta sexta-feira (15). A família fará uma homenagem e deixa convite aos amigos do delegado.

A missa de um mês de falecimento ocorrerá na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, às 19h. “Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza nem choro…” diz versículo bíblico na imagem divulgada.

Fares Antoine Feghali tinha 35 anos quando foi encontrado morto na tarde do dia 15 de outubro, em um banheiro de uma das salas do Centro Empresarial em Rio Branco.

Um filho dedicado

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, Fares se identificava como “escritor-amador;ex-advogado, filho de pais dedicados e só mais um cara tentando ser bom”.

Em nota, a PF-AC chegou a lamentar a morte do agente nos seguintes termos: “A Polícia Federal manifesta seu profundo pesar em razão do falecimento do agente de Polícia Federal Tálito Borges Brito, ocorrido nesta terça-feira (10). Natural de Campina Grande/PB, Tálito ingressou na Polícia Federal no último dia 21 de setembro, lotado na Delegacia em Epitaciolândia. A Polícia Federal manifesta suas sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos enlutados”.

No caso do delegado Fares, a Superintendência da Polícia Federal no Acre ainda não se manifestou até a conclusão desta reportagem. O espaço segue em aberto.

Quem é Fares Feghali?

Graduado em Direito em 2012, Fares Feghali era delegado da PF-AC desde 2015, tinha especialização em Advocacia Contratual e Responsabilidade Civil, Direito Internacional Aplicado e em Direito Penal e Processo Penal Aplicados.

Um ano após ter sido aprovado como delegado da PF, Feghali foi empossado como titular da fronteira do Acre em Epitaciolândia, no interior do estado. Ele foi ainda vice-diretor regional no Acre no período de 2017 a 2019.