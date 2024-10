URGENTE: delegado da Polícia Federal é encontrado morto com tiro na cabeça

O delegado da Polícia Federal no Acre, Fares Antoine Feghali, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (15), em Rio Branco.

Fares foi encontrado dentro do banheiro do Centro Empresarial, no centro da cidade, com um tiro na cabeça. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Instituto Médico Legal (IML).

Outros comerciantes teriam escutado o barulho do disparo e acionaram a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Quando os socorristas chegaram ao local, só puderam atestar óbito ao delegado.

O espaço está tomado por agentes de polícia e o transito ficou congestionado. VEJA FOTOS: