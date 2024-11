Valor da cesta básica aumenta em Rio Branco e preço da carne sobe quase 20%, diz pesquisa

Saiu mais uma pesquisa da Secretaria de Planejamento do Acre (Seplan) sobre o preço da cesta básica na capital acreana. De acordo com o levantamento, divulgado nesta segunda-feira (18), houve um reajuste no valor dos produtos durante o mês de outubro.

As cestas básicas alimentares tiveram aumento de 5,55%; as de limpeza doméstica, 0,88%; e de higiene pessoal, 1,36%.

Nos últimos seis meses (maio a outubro), houve leve diminuição de R$ 4,15 no valor total das cestas para um indivíduo – variação negativa de aproximadamente -0,64%. “Essa redução foi influenciada pela cesta básica alimentar, que apresentou redução no custo total de aproximadamente R$ 5,17, no período”, diz um trecho da pesquisa.

12 produtos da cesta básica alimentar registraram aumento de preço. Se destacam a carne (16,93%), o café (15,52%), óleo (11,40%) e o tomate (11,29%). Apenas dois tiveram redução: mandioca (-1,34%) e farinha de mandioca (-1,22%).

A coleta de dados foi feita em 56 estabelecimentos comerciais, compostos por mercados varejistas de grande, médio e pequeno porte, açougues e panificadoras.