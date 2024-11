Vereadores vão pedir a Bocalom que nomeie Lene, derrotada nas urnas, como secretária da Mulher

Na sessão da Câmara Municipal de Rio Branco desta terça-feira (12), os vereadores da Casa se uniram para indicar ao prefeito Tião Bocalom (PL), que escolha a vereadora Lene Petecão (UB), que não conseguiu se reeleger nas eleições deste ano, como futura secretária da Mulher.

Lene é atual presidente da Comissão da Mulher da Câmara.

“Não é novidade para ninguém que em 2023 o Acre foi o estado que mais sofreu com feminicídio e no plano do prefeito Tião Bocalom tem a criação da Secretaria Municipal da Mulher, muito importante essas políticas públicas para defender as mulheres da nossa cidade e estamos ansiosos para que essa reforma chegue nesta Casa e a gente crie essa secretaria para que a gente traga mais segurança para as mulheres. E fica aqui uma indicação para que a secretária seja a nossa vereadora Lene Petecão, que desde sempre suas pautas são na defesa da mulher, sabe os caminhos para essa defesa e tem competência”, justificou o vereador Samir Bestene.