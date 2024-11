Vídeo: acusado de estupro, Daniel Alves se converte e canta louvor

Daniel Alves virou assunto no X, antigo Twitter, neste início de semana, ao aparecer no Instagram cantando louvor. O ex-jogador, que é acusado de estupro na Espanha, limitou os comentários para publicação, mas não adiantou e acabou detonado.

“Daniel Alves, vagabundo, estuprador, safado. Não está passando batido não, seu folho da p*ta. Igual a você tem muitos, não está enganando ninguém”, disparou um. “Esse Daniel Alves dá nojo!!!!”, afirmou outra. “Caraca, depois de tudo ele ainda acha que vamos cair nessa conversa de evangélico. Esse Daniel Alves é muito abusado”, postou um terceiro. “Você só perdoa alguém que se arrepende. Daniel Alves nunca confessou o que fez, pra início de conversa… Ele nunca se arrependeu pra ser perdoado, continua mentindo e agora ainda passou a usar o nome de Deus”, escreveu mais um.

“Me adapto a tudo”, disse Daniel Alves

Daniel Alves se manifestou publicamente pela primeira vez, em abril, depois de sair da prisão, onde estava desde janeiro do ano passado. O jogador de futebol condenado por agressão sexual, após ter estuprado uma mulher numa boate em Barcelona, na Espanha. “Me adapto a tudo”, disse ao jornal espanhol El Periódico.

O boleiro pagou 1 milhão de euros de fiança, equivalente a mais de R$ 5 milhões, para responder o processo em liberdade. Ele teve os passaportes retirados e ainda tem que se apresentar à Justiça toda semana.

“É isso que me cabe. Eu também não tenho muito mais para fazer. Onde quer que eu vá, sobrevivo. Eu me adapto a tudo, porque para mim não é o lugar que faz a pessoa, e sim a pessoa que faz o lugar”, pontuou ao se referir às obrigações com o judiciário.

Solto em meio a protestos

Daniel Alves foi posto em liberdade, no fim de março, após pagar a fiança de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões). O ex-jogador, que estava preso há mais de um ano por estupro e foi condenado a 4 anos e meio, saiu da penitenciária sob protestos de funcionários prisionais.

O ato na porta do presídio foi motivado por outra situação: o assassinato de uma cozinheira na cadeia de Tarragona, que desencadeou uma série de manifestações de pessoas que trabalham em presídios da Espanha nas últimas semanas. A polícia catalã precisou controlar os presentes na porta do Brians 2 para permitir a saída de Daniel Alves, mas algumas pessoas se dirigiram ao ex-atleta enquanto ele se encaminhava para o carro, ao lado de seus advogados.

A liberdade provisória foi concedida pela Justiça da Espanha, mediante a quitação do valor e a imposição de outras medidas cautelares, como a entrega dos passaportes brasileiro e espanhol; afastamento de 1km e incomunicabilidade com a vítima; e ida ao tribunal semanalmente. Daniel Alves também não pode sair da Espanha.

Daniel Alves ficará em uma luxuosa mansão que adquiriu quando era jogador do Barcelona, nos arredores da cidade espanhola. Os passaportes, espanhol e brasileiro, de Daniel já foram entregues às autoridades.