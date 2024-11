VÍDEO: após atingir menos de 30 cm em seca histórica, morador registra aumento no nível do Rio Iaco

Em 2024, os moradores das comunidades do Rio Iaco, em Sena Madureira, enfrentaram inúmeras dificuldades em face da seca que atingiu fortemente a região. Em determinado trecho do rio, as embarcações não conseguiam passar devido o baixíssimo volume das águas. Com isso, a chegada até a zona urbana só era possível através dos ramais.

Contudo, essa dura realidade começou a mudar recentemente e o nível do Rio Iaco vem aumentando de maneira significativa nos últimos dias.

No último final de semana, o agente de saúde Agno Diniz gravou um vídeo mostrando a atual situação na comunidade Baturité. Tal comunidade fica distante dois dias de barco do porto de Sena Madureira. É possível perceber que o rio encheu bastante, possibilitando a navegação.

Conforme dados da Defesa Civil, nesta segunda-feira (25) a régua amanheceu medindo 3,08 metros. Ainda está bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros, mas melhorou muito a situação para os ribeirinhos. Vale lembrar que neste ano, o nível do Iaco chegou a 28 centímetros, considerado o menor da história.

Confira o vídeo direto da comunidade Baturité: