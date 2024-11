Vídeo: câmeras flagraram chef de cozinha matando amigo de ex com faca

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um chef de cozinha esfaqueou o amigo da ex-companheira até a morte, na madrugada desta terça-feira (12/11), no Guará I. Getro Costa Silva (foto em destaque), 37 anos, foi preso em flagrante. A faca usada no crime foi dada a ele como um presente pela ex-mulher.

Veja:

As imagens obtidas pelo Metrópoles mostram a mulher e a vítima perto de um carro, quando o cozinheiro chega ao local. O chef de cozinha avança contra o amigo da ex-companheira.

O homem cai no chão e Getro parte para cima, na intenção de lhe desferir um golpe. Porém, a ex-mulher do suspeito intervém e o amigo consegue se levantar. A discussão segue para um beco e outra câmera de segurança continua capturando o crime. O amigo da mulher chuta o cozinheiro. E na sequência, o chef desfere uma facada no tórax da vítima.

Nascido em Mirador (MA), Getro era considerado um homem pacato e tranquilo. Manteve união estável com a agora ex-companheira por dois anos, mas estava em processo de separação nos últimos dois meses.

A mulher saiu de casa e passou alguns dias na casa de uma amiga. Na noite de segunda, foi convidada a ir a uma festa de aniversário, na casa de amigos.

Na madrugada desta terça, Getro chegou transtornado à confraternização. Segundo testemunhas, o agressor apresentava sinais de embriaguez quando invadiu a casa e tentou tirar a ex-companheira do local à força. Os colegas, então, intervieram e expulsaram o suspeito da festa.

Faca

Assustada, a mulher decidiu ir embora e um dos homens que estava na reunião se ofereceu para acompanhá-la, na intenção de protegê-la. No caminho, quando os dois passavam pelo conjunto Z da QI 12, o ex-marido apareceu novamente, desta vez com uma faca em mãos.

O colega da ex-mulher de Getro, identificado apenas como Galego, conseguiu desferir uma pedrada na cabeça do agressor, mas acabou atingido com uma facada. A mulher, então, passou a gritar por socorro, e tanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) quanto a Polícia Militar do DF (PMDF) foram chamados. Porém, quando chegaram ao local, Galego já estava sem vida.

Policiais militares encontraram o suspeito escondido na casa de um amigo, na mesma região administrativa. Ele foi detido e o dono do imóvel também foi levado para a delegacia.

Depoimento

Na delegacia, o cozinheiro alegou que a mulher estaria fazendo uso de medicamentos controlados e drogas. Argumentou que ela estaria fora de casa havia três dias e que ambos não haviam se desentendido. Alegou, ainda, que não sabia o motivo pelo qual ela teria deixado o lar.

O acusado afirmou que teria sido espancado quando tentou tirar a companheira da festa. Na sequência, voltou para casa, tomou banho e pegou a faca. Ao encontrar com a mulher com outro homem na rua, tentou novamente levá-la de volta para casa, quando teve início então uma discussão.

O cozinheiro confirmou que desferiu a facada contra o homem, mas disse que não teve intenção de atingir a vítima, apenas de afastá-lo. O dono da casa onde o acusado se escondeu prestou depoimento e, após assinar Termo Circunstanciado (TC), foi liberado com o compromisso de estar à disposição da Justiça.