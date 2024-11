VII Encontro Internacional de Escritura Migrante acontece nesta semana em Rio Branco

Rio Branco será palco, nos dias 5 e 6 deste mês, do VII Encontro Internacional de Escritura Migrante, que reunirá escritores e poetas de vários países da América Latina e do Canadá. Durante o evento serão realizadas apresentações de vídeos, lançamentos de livros e performances poéticas.

Na terça-feira, dia 5, a abertura do encontro será às 15h no auditório da Associação dos e das Docentes da Universidade Federal do Acre (Adufac), com programação estendida até às 18h20. Na abertura do Coletivo de Escritura Migrante acontece um seminário que terá a participação de escritores e escritoras, poetas e poetisas, comna apresentação de pesquisas sobre geoglifos e lançamento de livros.

A poeta Eliana Castela e o ator Jorge Carlos participam com a apresentação da Folhinha Poética e a Zona livre “Enquanto Eu Respirar”, uma produção feita durante a pandemia da Covid 19.

“É com muita alegria que recebemos em Rio Branco o Coletivo Escritura Migrante, que tem o objetivo de integrar fronteiras. Este ano será realizado no Acre e em Santa Cruz de La Sierra, com encerramento em 10 de novembro. É uma troca poética ecientífica que nos traz muitas novidades e uma oportunidade para compartilharmos nossas produções”, acrescenta Eliana.

Na quarta-feira, dia 6, as atividades acontecem no Centro Cultural da Justiça Federal do Acre, com a Mostra Internacional de Poesia Visual “Imagética”, de poetas de 70 países, a partir das 10h.

No período da tarde será realizada a doação de livros à Biblioteca Pública Adonai Santos e ao Sesc- Acre. E às 16h haverá uma programação exclusiva na Casa de Acolhida de Migrantes, na capital.

O encerramento do encontro em Rio Branco será na Casa do Poeta da Amazônia (Café com Poesia), onde acontece o Sarau com música, poesia, projeção de fotos, lançamento da Folhinha Poética de 2025 e intervenções poéticas.

As demais programações seguem até o dia 10 em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.

Programação em Rio Branco