12 jogos aguardados que chegam em 2025 e você precisa ficar de olho

Death Stranding 2: On The Beach é a sequência do “simulador de caminhada” do diretor Hideo Kojima e da Kojima Productions, trazendo de volta o personagem Sam “Porter” Bridges, interpretado pelo ator Norman Reedus, com uma nova missão de conectar as pessoas à Rede Quiral além dos Estados Unidos. A jogabilidade parece manter as bases do antecessor, mas com maior variedade de regiões e desafios para encarar durante as viagens. O lançamento de Death Stranding 2: On The Beach está programado para 2025, exclusivamente no PS5, mas ainda não há uma data específica confirmada.