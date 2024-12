Acidente entre motocicletas deixa duas pessoas feridas em município no interior do Acre

Um acidente envolvendo duas motocicletas ocorreu na noite deste sábado (14), no Centro de Cruzeiro do Sul, no cruzamento da Avenida Coronel Mâncio Lima com a Rua Getúlio Vargas.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros (CBMAC) foi acionado e prestou atendimento as duas vítimas que saíram feridas após a colisão.

Os condutores estavam conscientes e receberam os primeiros socorros ainda no local, ambos estavam estáveis, e aguardaram a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para serem encaminhados ao Hospital do Juruá, na cidade.