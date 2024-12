Bebida alcoólica falsificada mata 17 pessoas e deixa 22 no hospital

No Laos, outras seis pessoas morreram após beber álcool ilícito. A advogada britânica Simone White, 28, foi uma das vítimas, ao lado das adolescentes de Melbourne, Bianca Jones e Holly Bowles, ambas de 19 anos, das duas dinamarquesas Anne-Sofie Orkild Coyman, 20, e Frela Vennervald Sorensen, 21, e do norte-americano James Louis Hutson, 57.

Segundo a imprensa local, as bebidas fornecidas aos turistas continham metanol, um produto químico barato, mas mortal, que geralmente é adicionado às bebidas para torná-las mais fortes. Desde as mortes em novembro, a polícia do Laos prendeu o proprietário da fábrica identificada como a suposta fonte dos envenenamentos por metanol.

A fábrica está localizada fora da capital Vientiane, e acredita-se que produzia a vodca Tiger e o uísque Tiger. O local foi fechado pelas autoridades e a venda e o consumo de Tiger Vodka e Tiger Whisky foram proibidos no país desde as mortes.

O Departamento de Alimentos e Medicamentos do Ministério da Saúde do Laos disse que as bebidas permanecerão proibidas e a fábrica fechada “até que o fabricante melhore o processo de produção da fábrica para garantir a segurança e a qualidade de acordo com os padrões”, informou a ABC.