Bocalom e noiva realizam ensaio de casamento em igreja de Rio Branco; CONFIRA

O prefeito Tião Bocalom se casa com a advogada Kelen Nunes neste sábado (28), na paróquia Santa Inês, em Rio Branco. O casório reunirá amigos e familiares do casal.

Um dia antes do casório, a empresa responsável pela organização da cerimônia divulgou um vídeo com trechos do ensaio do casamento.

Nas imagens, o casal ensaia a entrada na igreja e também estão presentes familiares e amigos. Um dos braços direitos de Tião Bocalom, o secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, participa do ensaio, levantando suspeita de que possa ser um dos padrinhos de casamento de seu amigo.

Veja os registros do ensaio: