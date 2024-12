Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Segundo Distrito de Rio Branco

O motociclista Rone Soares da Silva, de 23 anos, ficou ferido após uma colisão entre sua moto e um veículo na madrugada desta quarta-feira (25), na Via Chico Mendes, no bairro Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Rone trafegava em uma motocicleta no sentido centro-bairro quando, inesperadamente, colidiu contra uma caminhonete que saía da Estrada do Amapá e tentava acessar a Via Chico Mendes. Após a colisão, o motorista do carro permaneceu no local e prestou apoio à vítima.

Com o impacto, Rone foi arremessado e caiu sobre o asfalto. Ele foi ajudado por populares, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para atender à ocorrência. Após os primeiros socorros no local, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito esteve presente para isolar a área e aguardar o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados e removidos.