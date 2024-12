Concurso Câmara de Porto Velho: IBGP é a banca; 37 vagas!

O edital do concurso Câmara de Porto Velho (RO) está cada vez mais próximo de ser publicado!

Isso porque o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) foi definido como banca organizadora do certame. A informação foi publicada em Diário Oficial dos municípios de Rondônia nesta segunda-feira (16/12).

Vale lembrar que as instituições interessadas em organizar o certame enviaram suas propostas até o dia 18 de setembro, de acordo informações obtidas pelo Direção Concursos, ao todo nove bancas enviaram propostas, sendo o IBFC o escolhido.

A comissão organizadora do concurso foi instituída em fevereiro deste ano, além disso, o edital em questão foi anunciado pelo presidente da Casa, Márcio Pacele, no final do ano passado.

Serão ofertadas 37 vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior, além de oportunidades em cadastro reserva. O salário inicial varia de R$ 3.056,21 a R$ 9.403,34.

São previstas, aproximadamente, 6.420 inscrições no certame.

Confira, abaixo, publicação em Diário Oficial do Estado: