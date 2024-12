O Conselho Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), esteve em reunião nesta quarta-feira (4), e decidiu pela aprovação de políticas afirmativas para que a comunidade indígena ingresse e se mantenha na instituição.

A ação é uma maneira de aproximar as comunidades dos povos originários da instituição, enquanto cria mecanismos formais de fomento à permanência deles no ensino superior, criando assim um espaço de intercâmbio cultural entre o “homem branco” e os povos indígenas que tiverem interesse na universidade.

“Este é um momento histórico. Garantir o acesso e a permanência dos estudantes indígenas é essencial para promover equidade e reconhecer o papel dos povos originários na construção da nossa sociedade”, destacou a reitora da universidade, Guida Aquino, falando sobre a importância da criação e manutenção de políticas como esta.

Na mesma reunião foi decidida a manutenção do bônus de 15% para alunos que concluíram o ensino médio em escolas do estado do Acre, assim como em Guajará e Boca do Acre (AM) e em Nova Califórnia, Extrema e Vista Alegre do Abunã (RO); e a alteração do método de ingresso no curso de medicina, que contará com edital próprio.