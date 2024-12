Deputado bolsonarista é acusado de estuprar menino de 13 anos

O deputado federal Alcides Ribeiro (PL-GO) foi acusado de abusar sexualmente de um menor de idade, informa o jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles. Nesta quinta-feira (12), a Polícia Civil de Goiás cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão contra seguranças e assessor de deputado, acusados de invadir a casa do menor para apagar imagens comprometedoras que estariam no celular dele.

A família afirma que os abusos teriam começado quando o jovem tinha 13 anos. Segundo a polícia, os presos na operação entraram armados na casa do adolescente para apagar provas de uma suposta relação íntima entre o jovem e Ribeiro. Eles teriam feito com que o menor fornecesse a senha do celular para deletar imagens que estavam na galeria de fotos e salvas na nuvem.

O crime de estupro de vulnerável é caracterizado pela conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente do consentimento da vítima. Atualmente, a pena para esses casos é de 8 a 15 anos de prisão. Um projeto na Câmara busca aumentar a punição para 18 a 23 anos de detenção.

Em nota, o deputado afirma que as acusações não são verdadeiras e alega que foi estabelecida uma narrativa desonesta “baseada na distorção de fatos que teriam ocorrido e que supostamente envolveriam indiretamente”.

Quem é Alcides Ribeiro? – Alcides Ribeiro, também conhecido como Professor Alcides, é deputado federal desde 2019. Ele foi candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia, segunda maior cidade do estado, por três oportunidades, sendo derrotado em todas elas. Na última, Ribeiro recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que é filiado ao mesmo partido.

Acusações de Jorge Kajuru – Em 2016, o hoje senador Jorge Kajuru (PSB-GO) afirmou que Alcides Ribeiro assediava menores de idade que jogavam nas categorias de base do Atlético Goianiense. No caso revelado nesta quinta, a mãe da vítima revelou que o deputado atraiu o garoto, que sonhava virar jogador de futebol, justamente com a promessa de ascender no time goiano.