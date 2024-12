Durante evento, Bocalom celebra aniversário de Rio Branco e destaca investimentos da prefeitura

Durante a solenidade, que ocorreu na manhã deste sábado (28), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, comemorou a data junto à população que se fez presente no local.

“A comemoração do aniversário junto com o hino é muito importante, eu fiquei até surpreso quando eu chego aqui pra ser prefeito da nossa capital e ver que um dos símbolos do município não existia. Então graças a Deus, pela primeira vez aos 142 anos que o Branco comemora, mais um ano de vida, e agora, pela primeira vez, o primeiro ano, comemora com o seu hino”, disse o prefeito sobre a comemoração, desta vez com um novo símbolo da capital.

O prefeito fez questão, ainda, de destacar o trabalho realizado pelo Executivo Municipal durante sua gestão, enfatizando os investimentos em obras de infraestrutura, educação e saúde.

A vereadora Lene Petecão também marcou presença no evento, parabenizou a cidade pelo seu aniversário e aproveitou para elogiar o prefeito Tião Bocalom.

“Esse aniversário é especial, temos que comemorar os avanços que já tivemos, mas precisamos avançar mais, principalmente nas políticas públicas, na questão mais social. Esse empoderamento da mulher que eu acho que é a grande pegada agora. Ainda bem que o prefeito está com essa visão de fortalecer cada vez mais as mulheres, em qualquer setor, seja na política, seja na zona rural, seja nos mercados”, exaltou Lene Petecão.

A banda da Polícia Militar da capital, conhecida como A Furiosa, esteve presente e se apresentou no evento para a execução do hino de Rio Branco.