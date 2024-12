Em menos de 24h, PM dá resposta rápida e prende criminoso que fugiu do pronto-socorro de Rio Branco

O foragido Dário Bezerra da Silva, de 19 anos, foi preso no final da tarde desta sexta-feira (20), dentro de uma residência localizada na Rua do Barro, no bairro Airton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão, a guarnição estava em patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia, via Copom, de que o foragido da justiça Dário estava dentro de uma casa no bairro Airton Senna, sendo ajudado por outros faccionados.

De posse da denúncia, os PMs foram ao local indicado e encontraram Dário dentro de uma residência. Ele não resistiu à prisão e se entregou. O criminoso ainda estava com os pontos na barriga da última cirurgia, realizada no dia 15 deste mês de dezembro.

O fugitivo foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) da Polícia Civil, onde foi confeccionado o Boletim de Ocorrência sobre sua captura. Após os procedimentos legais, ele foi levado por policiais penais da Divisão Penitenciária de Operações Especiais (DPOE) ao pronto-socorro de Rio Branco para receber atendimento médico. Após alta hospitalar, Dário será reencaminhado ao Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

Entenda o caso

O detento Dário Bezerra da Silva, de 19 anos, preso no presídio Francisco de Oliveira Conde, localizado na Estrada do Barro Vermelho, pelo crime de homicídio, fugiu do pronto-socorro de Rio Branco na noite desta quinta-feira, 19.

De acordo com informações da polícia, Dário foi encaminhado ao pronto-socorro às 17h47 do último dia 14, após relatar fortes dores abdominais. Ele passou por uma série de exames e, no dia 15, foi submetido a uma cirurgia de apendicite.

Após o procedimento, Dário foi internado na Clínica Cirúrgica A (CCA), onde se recuperava. Na noite desta quinta-feira, o presidiário, que estava algemado nas pernas e sob escolta de policiais penais, aproveitou um momento de descuido dos agentes de segurança e fugiu pela janela do hospital.

Equipes da Polícia Penal e da Polícia Militar continuam realizando buscas na região para localizar o fugitivo, mas, até o fechamento desta reportagem, ele ainda não havia sido encontrado.

O caso será investigado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Veja o vídeo: