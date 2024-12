Nesta sexta-feira (6/12), a filha do pastor Valdemiro Santiago sofreu tentativa de sequestro. Seis suspeitos invadiram a propriedade do líder religioso, no interior de São Paulo, em busca da herdeira. Três deles foram presos e os outros seguem sendo procurados pela polícia.

Dos detidos, dois eram comparsas do crime e foram localizados fora da propriedade, e o outro seria um dos funcionários de Valdemiro. Os agentes receberam um chamado pela manhã com denúncia de roubo.

No entanto, ao se dirigirem para o imóvel de Santiago, os bandidos deram de cara com os policiais. Com medo, um deles confessou o crime e os planos de raptar a filha de Valdemiro Santiago e usá-la como refém. Ele daria “fuga” aos outros criminosos.

No sítio, ao saber que um colaborador havia “sumido”, a Polícia Militar decidiu buscar informações na residência do colaborador. No local, foram encontradas malas prontas para uma viagem. O funcionário foi encontrado fugindo pela mata, carregando uma bolsa com pertences da família do pastor.

Neste fim de semana, seria realizado, na fazendo, um encontro de pastores, organizado pela Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada por Valdemiro Santiago.