Governo cobra R$ 17 milhões de recebimentos indevidos do Bolsa Família

Quantias cobradas de dívidas a cada ano (Valores em R$)

A norma ainda estipula que os valores não pagos na forma e nos prazos estabelecidos serão inscritos em dívida ativa da União. Além disso, se houver indícios de que algum agente público contribuiu para cometer fraude durante inscrição da família no CadÚnico, as informações serão enviadas para apuração da autoridade policial competente.

Os dados indicam que as dívidas referentes a pagamentos de benefícios de 2019 foram as maiores, totalizando mais de R$ 6 milhões. Os dois anos anteriores também apresentam débitos relevantes que variam de R$ 2,1 milhões a R$ 3,2 milhões.

Bloqueios por descumprimento de condições

Para integrar o programa, a principal regra é que a família tenha renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Os dados cadastrais precisam estar atualizados. Os escolhidos ainda devem cumprir compromissos nas áreas de saúde e de educação, que são chamados de condicionalidades.

O Bolsa Família prevê a exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos, o acompanhamento pré-natal para gestantes, o acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças até 6 anos e a manutenção do caderno de vacinação atualizado, com os imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

De acordo com dados do Ministério da Cidadania, divulgados na plataforma Vis Data, houve mais de 1,3 milhão de ocorrências de descumprimento dessas condições em todo o país neste ano. A grande maioria das situações gerou apenas advertências. No entanto, pelas infrações cometidas, foram 192 mil suspensões de benefícios e 297 mil bloqueios temporários.

Em relação apenas ao Distrito Federal, foram pelo menos 8.135 advertências, 2.103 bloqueios e 755 suspensões. O número é bem menor que em São Paulo, estado com mais ocorrências de descumprimento de condições do benefício, onde houve mais de 100 mil suspensões.

Cadastros serão passados “a limpo”, disse Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou, no fim de novembro, que programas sociais como o Bolsa Família serão passados “a limpo” para garantir que aqueles que tenham direito não seja prejudicados por fraudes em cadastros. Segundo o titular da pasta federal, “tem muita incompatibilidade que precisa ser corrigida”.

“Algumas coisas que funcionaram vão ser extrapoladas, como é o caso da biometria e do recadastramento, que será antecipado em virtude do que foi encontrado nesses últimos seis meses. É muito claro para nós que vamos ter de passar a limpo, num prazo menor do que anunciado em julho, o conjunto de medidas saneadoras dos cadastros dos grandes programas sociais”, afirmou.

Haddad ainda pontuou que a medida atingirá “todos os programas”. “Todo mundo vai ter de passar por biometria. Todos os programas. E os prazos de recadastramento vão ser encurtados por lei para que seja corriqueiro esse acompanhamento, à luz do que foi encontrado de julho para cá”, completou durante coletiva de imprensa sobre o pacote de revisão de gastos públicos, que deve garantir economia de R$ 71,9 bilhões nos próximos dois anos.

Ele citou o caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, que extrapolou o Orçamento em R$ 7 bilhões. Haddad destacou que está prevista uma revisão nos moldes do programa, mas ressaltou não haver mudança de conceito, apenas “clareza do que precisamos fazer para ter andamento em condições de visibilidade”.

No fim de agosto, a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou detalhes de um pente-fino nos benefícios sociais. Com a revisão dessas despesas, o governo federal estima economizar R$ 25,9 bilhões em despesas obrigatórias. Vale lembrar que as ações nos benefícios, divulgadas em agosto, estão presentes na peça orçamentária de 2025.