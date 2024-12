Mailza se antecipa e lidera planejamento estratégico para enfrentar possíveis cheias no Acre em 2025

A vice-governadora e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza, está liderando ações estratégicas para prevenir e minimizar os impactos das possíveis cheias que podem atingir o Acre em 2025.

Em articulação com a Defesa Civil Estadual e Municipal, foram alinhadas iniciativas para garantir a segurança e o bem-estar da população, com destaque para o planejamento preventivo e integrado.

O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Carlos Batista da Costa, destacou as ações já realizadas pela equipe.

“A vice-governadora solicitou o plano de contingência, e nós o apresentamos com antecedência como medida de prevenção. Diante das chuvas quase diárias dos últimos dias, já estamos antecipados para dar o devido suporte aos municípios, caso ocorram inundações. Fiz reuniões com todos os 22 coordenadores municipais de Defesa Civil do estado e, após essas conversas, repassei a situação para a vice-governadora, com o objetivo de alinhar ações da SEASDH e otimizar os recursos do Estado e das prefeituras para o enfrentamento.”

O coronel destaca ainda que “o plano de contingência do governo já está pronto, envolvendo todo o sistema estadual de Proteção e Defesa Civil. Ele inclui apoio às prefeituras, como fornecimento de alimentos, vestimentas e apoio necessário, garantindo que nenhuma cidade seja pega de surpresa.

Como este ano foi marcado por eleições e mudanças de gestões, as estruturas municipais estão em transição. Por isso, a Defesa Civil se antecipou e já está em dia com os alinhamentos necessários para enfrentar as possíveis inundações em 2025”, explicou o coronel.

Mailza reforçou a importância do trabalho preventivo e a articulação entre o Estado e os municípios.

“Estamos no período de fortes chuvas, e isso exige que trabalhemos com planejamento e prevenção. Não podemos ser pegos de surpresa. O momento é de unir forças, planejar e garantir que, caso algo ocorra, estejamos prontos para proteger e atender nosso povo, com apoio total, dada pelo governador Gladson Cameli, para atuar de forma efetiva e integrada. Ele sempre diz: ‘O que mais importa é cuidar da nossa gente’, e é isso que estamos fazendo. Seguimos alinhados, firmes e com responsabilidade para enfrentar qualquer desafio”, afirmou.

A antecipação e as articulações estratégicas lideradas por Mailza e pela Defesa Civil, estadual integrada com as defesas civis municipais, têm como objetivo evitar os graves impactos que as cheias podem causar às populações vulneráveis e às estruturas municipais.

A parceria entre o Estado e as prefeituras é essencial para garantir uma resposta rápida e eficiente, prevenindo danos maiores às comunidades.