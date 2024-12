Marido revela alta de Isabel Veloso após parto, mas bebê segue em hospital

Lucas Borbas, 26, o marido da influenciadora Isabel Veloso, 18, revelou que a jovem teve alta hospitalar nesta terça-feira (31), dois dias após dar à luz Arthur, o primeiro filho do casal.

A informação foi compartilhada nas redes sociais do papai de primeira viagem e confirmada à CNN. Em nota, Lucas cita que apenas Isabel teve alta e que o pequeno segue internado. No entanto, ainda não há novas informações sobre o estado do recém-nascido, que nasceu prematuro.

No domingo (29), o parto da influenciadora, que estava com 32 semanas de gestação, precisou ser antecipado devido ao estado avançado de seu câncer.

Após o nascimento, Lucas deu atualizações sobre o estado de saúde dela e do recém-nascido. O influenciador disse que o pequeno teve febre durante a noite, mas que isso é normal para bebês prematuros.

Isabel Veloso descobriu a doença, um linfoma de Hodgkin, aos 15 anos, mas havia parado de se tratar, se tornando paciente terminal e, depois, paliativa. No entanto, em outubro deste ano, Isabel retomou o tratamento aos cinco meses de gestação, após descobrir que seu linfoma havia voltado a crescer.

A mãe de Arthur já havia anunciado a previsão de que o bebê nasceria prematuro, já que ela não estava em condições de levar a gravidez até o final.