Namorada de soldado encontrado morto faz desabafo emocionante: ‘Como vou suportar isso?’

A jovem Angela Carvalho, namorada do soldado do 7º BEC Ralison Gomes, encontrado morto na manhã desta segunda-feira (2), dentro do quartel do Exército do 4º Pelotão Especial de Fronteira, no município de Santa Rosa do Purus, fez um desabafo nas redes sociais sobre a partida do jovem.

Horas antes da tragédia, Ralison se declarou para a namorada com uma sequência de fotos no Instagram. Na legenda, ele usou emojis de coração e a música “Última saudade”, da dupla Henrique e Juliano.

“Como eu vou suportar isso, meu amor? Por que você fez isso? Eu te amo tanto. Eu não vou suportar isso”, disse ela ao compartilhar a última postagem do namorado com fotos dos dois.

VEJA A PUBLICAÇÃO:

Entenda o caso

Segundo informações divulgadas na Rádio Difusora Acreana, por meio de seus correspondentes, o corpo do jovem Ralison, já foi encontrado sem vida por outros militares, no período da manhã.

Todos os procedimentos de perícia foram realizados, afim de liberar o corpo para a família realizar seu sepultamento.

Segundo informações, Ralison era um jovem muito querido por amigos e familiares, que estão consternados com a situação, principalmente sua mãe, identificada com Dona Brasilia.