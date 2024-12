O governo federal regulamentou a concessão de uma pensão especial e vitalícia para pessoas atingidas pela hanseníase e seus descendentes que sofreram isolamento compulsório. A medida foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e atende a uma demanda do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan).

Até 1986, pacientes com hanseníase eram internados compulsoriamente em hospitais-colônia, separados de suas famílias e isolados da sociedade. Muitos filhos foram entregues a outras famílias, enquanto os pais permaneciam isolados. A hanseníase, uma doença crônica que afeta a sensibilidade e a força muscular, era cercada de forte estigma social.

No Acre, cerca de 1.500 pessoas devem ser beneficiadas pela pensão especial. A implementação depende de uma portaria do Ministério dos Direitos Humanos, que definirá os critérios e os documentos necessários para a solicitação do benefício.