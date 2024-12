O espírito do Natal ganha vida nas telas do Cine Araújo: aventuras e emoção esperam por você!

O Natal está chegando, e o Cine Araújo no Via Verde Shopping preparou uma programação especial para deixar a data ainda mais emocionante! Duas superproduções desembarcam nas telonas, prometendo muita diversão e emoção para toda a família.

O Ouriço Azul mais famoso do mundo está de volta em “Sonic 3: O Filme”. Nesta nova aventura, Sonic, Tails e Knuckles se unem para enfrentar Shadow, o adversário mais poderoso que já encontraram. Com direção de Jeff Fowler, o filme mistura efeitos especiais de tirar o fôlego e atuações marcantes de nomes como Keanu Reeves, Jim Carrey, Idris Elba e Ben Schwartz.

No mesmo dia, o público também vai reencontrar João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) na continuação da clássica história ‘O Auto da Compadecida 2″ ambientada em Taperoá. Dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, o longa mistura humor, críticas sociais e reviravoltas, com Taís Araújo brilhando como a nova Compadecida. O elenco também conta com Eduardo Sterblitch, Humberto Martins, Fabíula Nascimento, Virginia Cavendish e Enrique Diaz.

E a diversão não para por aí! Grandes produções seguem em cartaz no Cine Araújo. “Moana 2” encanta com novas aventuras no mar; “Tudo Por Uma Pop Star 2” traz ainda mais música e emoção; “Gladiador II” revive a grandiosidade do Coliseu em uma nova era; e “Kraven – O Caçador” promete muita ação e adrenalina, em uma trama emocionante. Já “Mufasa 2” leva os espectadores de volta às origens da história do icônico rei da savana, em uma trama emocionante que explora coragem, legado e conexão familiar. Além disso, o filme traz uma surpresa especial: um balde de pipoca temático exclusivo que torna a experiência ainda mais inesquecível.

Com duas grandes estreias no mesmo dia, o clima natalino está garantido nas salas do Cine Araújo com muita diversão e emoção! Convide a família, chame os amigos e não perca a chance de viver essa experiência cinematográfica imperdível. Garanta seus ingressos disponíveis para compra no site oficial do Cine Araújo ou nos terminais de autoatendimento do Via Verde Shopping. Consulte os horários e sessões no site https://www.ingresso.com/.

