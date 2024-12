Operação da PM resulta na prisão de três homens e apreensão de drogas em Sena Madureira

A Polícia Militar, por meio do 8º Batalhão, prendeu três homens no início da tarde desta terça-feira (25), durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Praia do Amarílio, em Sena Madureira. Os nomes dos detidos não foram divulgados.

As prisões ocorreram após investigações apontarem o bairro como local de armazenamento e comercialização de entorpecentes. Com base nas informações levantadas, os militares planejaram e executaram a operação. Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados. Em revista pessoal, porções de drogas foram encontradas com eles.

A operação foi intensificada na área de mata próxima, onde os militares localizaram, envoltos em saco plástico, 2,725 kg de maconha e cocaína. O local foi identificado como um ponto usado para esconderijo dos entorpecentes.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde permanecerão à disposição da Justiça para os procedimentos legais.