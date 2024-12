PMs agem rápido e evitam atropelamento de homem no Segundo Distrito de Rio Branco; veja vídeo

Um homem ainda não identificado, supostamente em surto e sob efeito de drogas, quase foi atropelado na manhã desta segunda-feira (13), na Via Chico Mendes, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de Policiais Militares do 2° Batalhão, a guarnição trafegava no sentido bairro-centro quando percebeu o homem pulando e dançando na frente dos carros. Rapidamente, o Tenente João Souza mandou parar a viatura e foi em direção ao homem, que se dirigiu para a calçada e se sentou, sem oferecer resistência.

Os militares solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi ao local, realizou os primeiros atendimentos e depois encaminhou a vítima ao Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC).

Os PMs demonstraram, na prática, o lema da corporação: “Servir e proteger”. Neste caso, serviram aos motoristas, retirando o homem da via pública e evitando colisões ou possíveis acidentes de trânsito, além de protegerem a vida do usuário de entorpecentes, encaminhando-o ileso ao hospital especializado.

“Servir e proteger” é mais do que um lema para a Polícia Militar; é um compromisso diário de coragem e dedicação. A cada ação, os policiais refletem a missão de garantir a segurança e o bem-estar da comunidade.

A atuação da Polícia Militar é essencial para assegurar o cumprimento das leis e a proteção dos direitos humanos.

Veja o vídeo:

https://www.instagram.com/reel/DDidy4AOZHf/?igsh=NGp1NjQ4cjR0a2Vm