Polícia investiga envenenamento de 28 gatos em intervalo de 5 dias

Em um intervalo de cinco dias, quase 30 gatos foram encontrados mortos em São Joaquim da Barra, no estado de São Paulo. Moradores registraram um boletim de ocorrência (B.O.), após se depararem com corpos de felinos no centro da cidade.

Entre a última sexta-feira (27/12) e o sábado (28/12), pelo menos 23 bichos — dos quais uma gata estava prenha de quatro filhotes — foram detectados com sinais de envenenamento. Após a denúncia, a Polícia Civil associou o episódio a outros cinco animais que haviam sido achados sem vida no bairro João Paulo II, em 23 de dezembro passado. No entanto, ainda não há confirmação da relação entre os casos.

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o crime foi registrado como abuso de animais na Central de Polícia Judiciária do município e encaminhado ao 1º Distrito Policial local.

Uma mulher, de 49 anos, disse na delegacia que achou oito dos próprios gatos sem vida, no interior e arredores da própria residência, na Rua Paraná.

“Outros sete animais foram encontrados mortos na casa de uma vizinha, que também compareceu ao DP e contou, ainda, ter visto uma moradora jogando carne moída com uma substância semelhante a veneno, próximo a uma árvore”, relatou a pasta, em nota.

De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), uma suspeita já foi identificada. Um laudo da perícia deve apontar se restos de comida apreendidos contêm substâncias nocivas.