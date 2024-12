Policiais que escoltavam detento que fugiu pela janela do PS serão investigados, diz Iapen

O detento Dário Bezerra da Silva, que fugiu do Pronto-Socorro de Rio Branco na noite desta quinta-feira (19), após passar por uma cirurgia de apêndice, estava cumprindo pena por integrar organização criminosa. A condenação é de outubro deste ano, e determinou que Dário deve cumprir sete anos e cinco meses de prisão.

Ainda segundo informações, há um segundo processo em aberto em seu nome, no qual ele responde por ataque a rivais no bairro Taquari, ocorrido em julho de 2023, resultando na execução de uma pessoa.

Por meio de nota, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que já instaurou um procedimento para apurar se houve infração administrativa cometida pelo policial penal que estava acompanhando o detendo no hospital.

“O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa que foi identificada a fuga de um detento que estava no Pronto-Socorro de Rio Branco, na noite desta quinta-feira, 19. Dario Bezerra de Souza estava internado, após ter sido submetido a procedimento cirúrgico e, em dado momento, a equipe policial que escoltava o apenado notou sua ausência. A respectiva casa correcional instaurou procedimento para apurar a infração administrativa pela ausência de procedimento policial, se houve. A Polícia Penal e as demais forças de segurança seguem realizando as buscas”, diz a nota assinada pelo presidente do Iapen, Marcos Frank Costa.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), Dário estava em tratamento pós-operatório, internado e com o quadro clínico estável. Por volta das 21h22 a equipe se deu conta de que no lugar do detento, em sua cama haviam sido colocados travesseiros e lençóis.

Mesmo algemado, e com pontos na região do abdômen, o detento esperou um descuido do policial penal que fazia sua escolta e fugiu pela janela do hospital. Após se dá conta da fuga, a equipe comunicou a situação e imediatamente deu-se início às buscas pelo fugitivo. Até o momento ele não foi localizado.